İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Şusef bölgesi yakınları olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 12.43'te kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Güney Horasan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden hasar rapor edilmediği aktarıldı.