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İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem yaşandı. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 01.05.2025 13:32
  • Giriş: 01.05.2025 13:32
  • Güncelleme: 01.05.2025 13:38
Kaynak: AA
İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

İran'ın doğusundaki Roşthar ilçesinde, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Rezevi Horasan eyaletinin Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı köylerde küçük çaplı hasar meydana geldiği ve depremde 23 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

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