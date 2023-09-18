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İran'ın Gilan eyaletindeki selde 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 18.09.2023 14:24
  • Giriş: 18.09.2023 14:24
  • Güncelleme: 18.09.2023 14:24
Kaynak: AA
İran'ın Gilan eyaletindeki selde 7 kişi yaralandı

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Astara kentinde meydana gelen sel en az 7 kişinin yaralanmasına yol açtı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Astara Valisi Muhammed Rıza Şahabzade, kentte yoğun yağışın sele neden olduğunu söyledi.

Şahabzade, "Selden dolayı yıkılan köprüdeki 2 araç nehre düştü, 7 kişi yaralandı" dedi.

İranlı yetkili kent genelinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Astara bağlantı yollarının selden hasar gördüğü bölgede Astara ve Hace Keri çaylarının da taşma riskinin bulunduğu belirtildi.

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