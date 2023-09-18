İran'ın Gilan eyaletindeki selde 7 kişi yaralandı

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Astara kentinde meydana gelen sel en az 7 kişinin yaralanmasına yol açtı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Astara Valisi Muhammed Rıza Şahabzade, kentte yoğun yağışın sele neden olduğunu söyledi.

Şahabzade, "Selden dolayı yıkılan köprüdeki 2 araç nehre düştü, 7 kişi yaralandı" dedi.

İranlı yetkili kent genelinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Astara bağlantı yollarının selden hasar gördüğü bölgede Astara ve Hace Keri çaylarının da taşma riskinin bulunduğu belirtildi.