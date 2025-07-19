İran'ın güneybatısındaki Abadan petrol rafinerisinde yangın: 1 kişi öldü

İran'ın güneybatısındaki Abadan kentinde bir petrol rafinerisinde meydana gelen yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentindeki petrol rafinerisinin 75. biriminde yangın çıktı.

Rafinerideki yangın nedeniyle yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rafinerinin çevresindeki gökyüzü duman bulutuyla kaplandı.

POMPA BİRİMİNDE SIZINTI TESPİT EDİLDİ

Petrol Bakanlığına bağlı Rafineriler ve Dağıtım Şirketi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangının çıkış nedeninin rafinerideki 75 numaralı birimdeki pompaların birinde oluşan sızıntı olduğu ve ilk belirlemelere göre, sabotaj veya insani etken bulgusuna rastlanılmadığı bildirildi.

Olayda, rafineride çalışan bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.