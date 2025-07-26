İran'ın güneydoğusunda adliye binasına saldırı: 9 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

İran'ın güneydoğusundaki Zahidan kentinde adliyeyi hedef alan saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı, 3 saldırgan da öldürüldü.

Devlet televizyonunun haberine göre, sabah saatlerinde Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan'daki adliye binasına düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu, saldırıda patlayıcı yelek taşıyan 3 kişinin de öldürüldüğü bildirildi.

POLİS KILIĞINDA ADLİYEYE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Sistan ve Beluçistan Emniyet Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Ali Rıza Deliri, saldırganların polis kılığında Zahidan'daki adliyeye girmeye çalıştığını ancak polislerin fark etmesi üzerine çıkan çatışma sonucu saldırganlardan birinin olay yerinde öldürüldüğünü aktardı.

Bu sırada adliyeye el bombası atıldığını ve atılan bomba nedeniyle 1 yaşında bir bebek ve annesi ile polislerin hayatını kaybettiğini söyleyen Deliri, olay sonrasında kaçak saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 saldırganın da öldürüldüğünün bilgisini verdi.

Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl adlı örgüt üstlendi.