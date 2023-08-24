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İran'ın güneydoğusunda silahlı saldırı sonucu 1 polis öldü, 2 polis yaralandı

Ajans Haberleri
  • 24.08.2023 13:01
  • Giriş: 24.08.2023 13:01
  • Güncelleme: 24.08.2023 13:01
Kaynak: AA
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İran'ın güneydoğusunda silahlı saldırı sonucu 1 polis öldü, 2 polis yaralandı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde devriye görevindeki polislere düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Fars Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Sib-Soran ilçesinde devriye görevi yapan polis ekibine saldırı düzenlendi.

Saldırıda Teymen Ali Bijani'nin hayatını kaybettiği, 2 polisin de yaralandığı belirtildi.

Haberde daha fazla bilgi verilmedi.

Sistan-Beluçistan eyaletinde dün de güvenlik güçleri silahlı saldırının hedefi olmuştu.

Pakistan sınırındaki Mircave ilçesinde düzenlenen saldırıda bir asker hayatını kaybetmişti.

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