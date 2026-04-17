İran'ın Hürmüz açıklaması sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş

  • 17.04.2026 16:02
  • Güncelleme: 17.04.2026 16:05
Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı açıklamasının ardından yüzde 8,7 düşüşle 90 dolar seviyesine geriledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arakçi, "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacak" dedi.

İran'dan gelen açıklama petrol fiyatlarına da yansıdı.

