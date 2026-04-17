İran'ın Hürmüz açıklaması sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
İran, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağını açıkladı. Bunun ardından brent petrolün varil fiyatı, yüzde 8,7 azaldı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Arakçi, "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacak" dedi.
