İran'ın Hürmüz kararı sonrası altın fiyatları uçuşa geçti!
İran'ın Hürmüz Boğazı kararı altın fiyatlarına da yansıdı. Altının gram fiyatı, yüzde 2.05 artarak 7 bin liraya yükseldi. Altının onsu da yüzde 1.49 arttı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirdi.
Güne yatay bir seyirle başlayan altının gram fiyatı, İran'ın kararının ardından saat 16.29 itibarıyla yüzde 2,05 artarak 7 bin liraya yükseldi.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 581 liradan, cumhuriyet altını 46 bin 176 liradan satılıyor.
Altının onsu, yüzde 1,49 artarak 4 bin 861 dolardan işlem görüyor.