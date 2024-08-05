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İran'ın İsfahan kentinde 3 patlama sesi duyuldu

İran'ın İsfahan kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı.

Dünya
  • 05.08.2024 23:04
  • Giriş: 05.08.2024 23:04
  • Güncelleme: 05.08.2024 23:05
Kaynak: AA
İran'ın İsfahan kentinde 3 patlama sesi duyuldu
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İran'ın İsfahan kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsfahan'a bağlı Sepahan bölgesinde üç patlama sesi duyuldu.

Patlamaların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

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