İran'ın İsrail'e misillemesi yaklaşırken Biden, kurmaylarıyla "savaş odası"nda

Ortadoğu'da ateş hattı genişlerken ABD Başkanı Biden, "savaş odası"nda İran-İsrail gerilimini görüşmek için bir araya geldi. İsrail ile İran arasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından yükselen gerilim savaş beklentisi oluştururken, İran'ın bugün İsrail'i hedef alabileceği bildiriliyor.

İsrail ile İran arasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından yükselen gerilim savaş beklentisi oluştururken ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın, İsrail'e olası misilleme saldırısını ve bölgede yaşanan son gelişmeleri ele almak üzere ulusal güvenlik ekibini topladı.

Biden, Türkiye saatiyle 21.00 dolayında Beyaz Saray'a geldi. Biden, "savaş odası" olarak da ifade edilen durum odasında ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

Toplantıya, ABD başkanlık seçiminde Biden'ın yerine aday olan Kamala Harris'in de katılması önem taşıyor.

Biden, toplantı öncesinde Ürdün ile de görüştü. İddiaya göre ABD, Ürdün'den 13 Nisan saldırısı döneminde olduğu gibi, hava sahasındaki siha ve füzeleri durdurması yönünde talepte bulundu.

Öte yandan Biden'ın şu aşamada İran'ın saldırısının diplomatik yollarla engellenebileceği beklentisinde olduğu da gelen bilgiler arasında.

İRAN İLE RUSYA - İSRAİL İLE ABD ASKERİ KADEMELERİ BİR ARAYA GELDİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın "güvenlik ve stratejik konularda ortak durum değerlendirmesi" yaptı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ise Tahran'da bir araya geldi.

İSRAİL-HİZBULLAH ÇATIŞIYOR

Öte yandan İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında çatışmalar sürüyor. İsrail, Hizbullah mevzilerine havadan saldırırken Hizbullah ise karadan İsrail hedeflerini vuruyor.

TANSİYONU DÜŞÜRME ÇABALARI

Haniye'nin Tahran'da, Hizbullah komutanı Şükür'ün ise Lübnan'da öldürülmesinin ardından bölgedeki ateş hattı genişliyor. İsrail'in İran'ı doğrudan hedef alacağı beklentisi hakim. Bu nedenle de tansiyonun düşürülmesi için diplomatik görüşmeler sürüyor ancak İran'ın itidal çağrılarını, İsrail saldırıları nedeniyle reddettiği bildiriliyor.