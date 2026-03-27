İran'ın Kum kentine saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'ın bir bölgesinde düzelenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

İran merkezli Fars Haber Ajansı’na göre, Tahran’ın yaklaşık 130 kilometre güneyindeki bölgede saldırı düzenlendi.

Üç evin zarar gördüğü saldırı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Kum Valiliği yetkililerinden Morteza Haydari, söz konusu saldırıyı "ABD-İsrail saldırısı" olarak nitelendirdi.

"FÜZE VE DENİZ MAYINI ÜRETİMİNİN ANA MERKEZİ" VURULDU

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri, gece saatlerinde Tahran ve İran’ın batısında çeşitli hedeflere saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, balistik füze üretimiyle bağlantılı tesislerin hedef alındığı iddia edilirken, Yezd kentinde "füze ve deniz mayını üretiminin ana merkezi" olarak tanımlanan bir tesisin de vurulduğu ifade edildi.

İran devlet televizyonuna bağlı Press TV ise İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırıları başlattığını duyurdu. İsrail’de halka sığınaklara gitmeleri yönünde uyarı yapılırken, saldırılar sonrasında herhangi bir can kaybı bildirilmedi.