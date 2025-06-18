İran'ın misilleme saldırıları: İsrail'de 3 bin 800 kişi evlerinden tahliye edildi

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sonrasında 3 bin 800 İsraillinin evlerini tahliye ettiği belirtildi.

İsrail Hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın misilleme saldırılarında 400'den fazla balistik füze ve insansız hava aracı kullanıldığı kaydedildi.

İran'ın saldırılarında İsrail'e yaklaşık 40 füzenin isabet ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, saldırılar nedeniyle 3 bin 800 İsraillinin evlerini tahliye etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Saldırılarda, 24 İsrail vatandaşının öldüğü ve 804'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların ardından İsrail Vergi Dairesine 18 bin 766 tazminat başvurusu yapıldığını, bunlardan 15 bin 861’inin yapısal hasar, 1272’sinin araç, 1633’ünün ise eşya ve mülkiyet zararlarıyla ilgili olduğu kaydedildi.