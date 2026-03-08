İran'ın misilleme saldırısı sonucu ölen ABD askeri sayısı yükseldi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 1 ABD askerinin daha İran'ın misilleme saldırısında öldüğünü açıkladı. Açıklamada şu ana kadar ölen ABD askerlerinin sayısının 7'ye yükseldiği ifade edildi.

CENTCOM açıklamasında şöyle denildi:

"Dün gece, Ortadoğu genelinde İran rejiminin ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle bir ABD askeri hayatını kaybetti. Söz konusu asker, 1 Mart’ta Suudi Arabistan Krallığı’nda ABD birliklerine yönelik bir saldırı sırasında olay yerinde ağır yaralanmıştı.

Bu ölümle birlikte Operation Epic Fury kapsamında hayatını kaybeden asker sayısı yediye yükseldi. Büyük çaplı muharebe operasyonları devam ediyor.

Hayatını kaybeden askerin kimliği, yakınlarına bilgi verildikten 24 saat sonra açıklanacak."