İran'ın Paris Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

İran'ın Paris Büyükelçiliği'ne 9 Eylül'de yapılan saldırıyla ilgili İran asıllı bir Fransız vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Le Parisien gazetesinin haberinde, hafta sonu İran'ın Paris Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne yapılan kundaklamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 Eylül'de İran asıllı bir Fransız vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Başta kundaklamanın molotofkokteyliyle yapıldığı üzerinde durulan soruşturma kapsamında, olayın ateşe verilen araç lastiğiyle yapıldığı ortaya çıktı.

Saldırı gerçekleştikten kısa bir süre sonra arabasıyla olay yerinden kaçan şüpheli güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucu söz konusu şüphelinin Essonne vilayetinde yaşayan 60 yaşındaki Nicolas K.M. isimli İran asıllı bir Fransız olduğu saptandı.

10 Eylül'de evinde yapılan aramada güvenlik kamerası kayıtlarındaki aracı ve olay günü giydiği kıyafetleri bulunan Nicolas K.M. gözaltına alındı.