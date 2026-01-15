İran'ın uyarısı sonrası yeniden gündemde: ABD'nin Türkiye'de kaç askeri üssü var?

Tahran Büyük Çarşı'da esnafın ekonomik sorunlar nedeniyle başlattığı protestolar, İran'ın birçok kentinde rejim karşıtı gösterilere dönüşüp devam ederken, ABD yönetiminin de İran'a yönelik askeri saldırıları değerlendirdiği ve olası hamlenin günler sonra gerçekleşebileceği iddiaları yaygınlık kazandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün (14 Ocak) protestoları bahane ederek ülkesini askeri saldırıyla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben "Haziran'da yaptığınız hatayı tekrarlamayın" dedi.

Haziran 2025'teki İsrail ve ABD saldırılarına işaret eden Erakçi, ABD'nin olası saldırısı halinde Ortadoğu'daki Amerikan üslerini vuracakları uyarısında bulundu.

İran, ABD'nin Haziran 2025'teki saldırılarına misilleme olarak Katar'daki ABD üssünü hedef almış ancak burada konuşlu hava savunma füzeleri İran saldırısını önlemişti.

ABD emperyalizminin bölgede, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da askeri güçleri bulunuyor.

Öte yandan Türkiye'de de Amerikan askerleri ve savaş uçakları konuşlu halde. ABD’nin askeri varlığının sık sık tartışma konusu olduğu Türkiye’de, hava, kara ve deniz unsurlarına yönelik faaliyetler gerçekleştiren 16 askeri üs var. Bu üslerin önemli bir kısmı NATO görevleriyle entegre şekilde çalışıyor.

Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü, ABD'nin Türkiye'deki en büyük askeri tesisi. ABD emperyalizmin simgesi olan bu üs, özellikle sosyalist hareket tarafından on yıllardır protesto ediliyor.

1951 yılında Türk-Amerikan ortaklığıyla kurulan ve 1952 yılında kullanıma açılan bu üssün NATO çatısı altında da kritik bir işlev görüyor. Ortadoğu operasyonların merkez üsslerinden biri olan İncirlik Hava Üssü, büyük bir hava filosuna sahip.



Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilerde önemli bir yeri olan İncirlik Hava Üssü'nde ABD'nin nükleer başlıkları da yer alıyor.

İncirlik Hava Üssü / Depophotos

Kürecik Radar Üssü (Malatya)



2012 yılında NATO füze savunma sistemi kapsamında aktif hale getirilen Kürecik Radar Üssü, ABD personelinin görev yaptığı NATO'ya ait bir askeri üs olarak kullanılıyor. Bu askeri üste erken uyarı ve füze savunma radar izleme faaliyetleri yürütülüyor.

Kürecik Radar Üssü

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), (İzmir)

Türkiye'nin NATO üyesi olduğu 1952'de İzmir'de kurulan Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı, yenilenen görev ve yapılandırma süreçlerinin ardından 2012'den itibaren NATO Müttefik Kara Komutanlığı adıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Komutanlık, kriz ve çatışma durumlarında NATO'nun kara kuvvetlerinin operasyonel kontrolünü sağlamak üzere önemli görevler üstleniyor.

Türkiye'de ABD askeri varlığının (askeri üs ve tesisler) bulunduğu iller şöyle:

• Adana

• Van

• Konya

• Ankara

• Muğla

• Şanlıurfa

• Hatay

• Diyarbakır

• İzmir

• Malatya

• Batman

• Eskişehir

• Mardin

• İzmit

• Erzurum

• Balıkesir



Resmi kayıtlarda ABD’ye ait bağımsız üs sayısı net olarak belirtilmiyor. Çok sayıda ilde ABD'ye ait nükleer silahların depolandığı söylense de bu bilgiler resmi olarak doğrulanmış değil.