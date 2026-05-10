İran'ın yanıtı sonrası diplomasi trafiği: Netanyahu ve Trump görüşecek

Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılmasına yönelik hazırlanan taslağa yanıtını sunmasının ardından, Netanyahu ve Trump’ın bir araya geleceği açıklandı. Görüşmenin odağında, ABD’nin uranyum konusunda İsrail’e verdiği "taviz yok" taahhüdü ve bölgedeki askeri senaryolar yer alıyor.

Dünya
  • 10.05.2026 23:38
  • Giriş: 10.05.2026 23:38
  • Güncelleme: 10.05.2026 23:40
Kaynak: AA
İran'ın, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara iletmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Netanyahu-Trump görüşmesinin, İsrail'in her türlü senaryoya yönelik hazırlık yaptığı bir ortamda gerçekleştiğini savundu.

Haberde, İran'ın taslağa yanıtını arabulucular yoluyla iletmesinin ardından Netanyahu ile Trump arasında bir görüşme gerçekleştirileceği ileri sürüldü.

ABD'nin İran'la bir uzlaşma sağlamaya yönelik çabalarının sürdüğü kaydedilen haberde, güvenlik konusundaki gerginliklerin gölgesinde yapılacak Netanyahu-Trump görüşmesinin "önemli" olduğu iddia edildi.

İsrail basını, ABD Başkan Trump'ın, Netanyahu'ya, İran'ın elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceği taahhüdünde bulunduğunu öne sürmüştü.

İran basını, Tahran yönetiminin, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.

