İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney saldırıya uğradı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına seçilen Mücteba Hamaney'e saldırı girişiminde bulunuldu. Tahran, Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve aynı zamanda hükümet danışmanı olan Yusuf Pezeşkiyan da İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yaralandığı iddialarına dair bir açıklamada bulundu.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Pezeşkiyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Hamaney’in yaralandığına dair haberler duyduğunu belirterek konuyu bağlantıları aracılığıyla teyit ettirdiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberleri duydum. İrtibatı olan bazı arkadaşlara sordum. Çok şükür kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ilettiler."

Öte yandan İranlı yetkililer konuya ilişkin henüz detaylı bir bilgi vermedi. Mücteba Hamaney, göreve gelmesinin ardından kamuoyu karşısına çıkmadı.