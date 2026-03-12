İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ilk mesajını paylaştı

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez açıklama yaptı.

Hamaney, yaptığı açıklamada, "Ülkeyi bölme girişimini engelledik. Tüm halkımız birlik olsun" ifadelerini kullandı.

Mücteba Hamaney, "Şehitlerinizin kanının intikamından asla vazgeçmeyeceğiz" vurgusunu yaptı.

"Komşularla dostluğa inanıyoruz, yalnızca üsleri hedef alıyoruz ve mecbur kalırsak buna devam edeceğiz" diyen Hamaney, "Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı, bu üslere saldırılacak" ifadelerini kullandı.

Hamaney, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi