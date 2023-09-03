İran'ın yeni Riyad Büyükelçisi Ali Rıza İnayeti göreve başladı

İran'ın Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçisi Ali Rıza İnayeti göreve başladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İnayeti, ülkesinin Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Tahran-Riyad ilişkileri hakkındaki yeni programı sunarak göreve başladı.

Abdullahiyan bu görüşmede, İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi, komşuluk politikasının geliştirilmesi ve derinleştirilmesine vurgu yaptı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza İnayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamıştı.