Iran International: Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney getirildi

Iran International, İran Uzmanlar Meclisi'nin İran Devrim Muhafızları'nın baskısı nedeniyle Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i "Yüce Lider" olarak seçtiği iddiasını gündeme taşıdı.

Yüce Lider’in üst düzey bir Şii din âlimi (müctehid / merci seviyesine yakın) olması beklenirken, "Ayetullah" olmayan Mücteba Hamaney bu kriterlere uymaması nedeniyle tartışmalı bir isim.

İran Devrim Muhafızları'nın Ali Hamaney'in ölümünün ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin bir sonraki liderinin hızla atanması konusunda ısrarcı olduğu iddiaları gündemdeydi.