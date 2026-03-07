İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupları vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın kuzeyindeki silahlı grupların mevzilerini füzelerle vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki grupların mevzileri, bu sabah yerel saatlee 04.30'da İran Devrim Muhafızları'na ait füze birliği tarafından üç noktadan vuruldu.

Açıklamada, bu grupların "İran'ın toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir girişimde bulunmaları halinde, İran'ın karşılığının ezici olacağı" belirtildi. ​​​​​​​

NE OLMUŞTU?

Uluslararası basına yansıyan haberlerde, Irak'ta bulunan İranlı Kürt örgütlerin ABD ile görüştükleri ve İran'ın batısında bulunan vilayetlere kara harekatı başlatabileceği iddia ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Mart'ta Reuters haber ajansına "Kürtlerin İran'a karşı bir saldırı başlatmasını desteklediğini" söylemişti. Trump, ABD'nin herhangi bir Kürt saldırısı için hava desteği sağlayıp sağlamayacağı sorusuna ise "Bunu size söyleyemem" şeklinde cevap vermişti.