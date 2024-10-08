İran, İsfahan'daki patlamanın saldırı kaynaklı olmadığını açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsfahan kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın, savunma sistemi denemesinden kaynaklandığını duyurdu.

İranlı öğrenciler haber ajansı ISNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Dün gece yarısı, patlama sesi ve parlak bir nesnenin görülmesi, savunma sisteminin test faaliyetinden dolayı meydana geldi. Düşman saldırısı veya tatbikat iddiaları doğruyu yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsfahan kentinde gece yarısı patlama sesi duyulmuş, sosyal medyada patlamanın saldırı sonucu yaşandığı iddia edilmişti.