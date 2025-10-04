Giriş / Abone Ol
İran: İsrail adına terör eylemleri düzenleyen 6 kişi idam edildi

İran, "İsrail adına terör eylemleri düzenlemekle" suçlanan 6 kişiyi idam ettiğini duyurdu.

  • 04.10.2025 12:29
  • Giriş: 04.10.2025 12:29
  • Güncelleme: 04.10.2025 12:34
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İran'ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaletinde İsrail adına "terör eylemleri" düzenlemekle suçlanan 6 kişi idam edildi.

İran yargısına ait Mizan Haber Ajansı'na göre, son yıllarda Huzistan eyaletinin güvenliğini bir dizi silahlı saldırı ve bombalama eylemiyle hedef alan 6 kişinin idam cezası Yüksek Mahkeme'nin onayının ardından infaz edildi.

İsrail adına eylem düzenlemekle suçlanan söz konusu kişilerin, 4 güvenlik görevlisinin öldürülmesi, Hürremşehr kentinde bir benzin istasyonunun patlatılması, bir askeri merkeze el bombası atılması, camilere ateş açılması gibi "terör ve sabotaj" eylemlerinden suçlu bulundukları ifade edildi.

