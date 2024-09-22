Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İran: İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişi yakalandı

İran, İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Dünya
  • 22.09.2024 20:32
  • Giriş: 22.09.2024 20:32
  • Güncelleme: 22.09.2024 20:34
Kaynak: AA
İran: İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişi yakalandı
FOTOĞRAF: İHA (Arşiv)

İran, İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail adına ülkede güvenlik karşıtı eylemler planlayan bir gruba istihbarat birimleri tarafından operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 6 eyalette İsrail adına çalışan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu şahısların para karşılığında İsrail adına çalıştıkları bilgisi verildi.

BirGün'e Abone Ol