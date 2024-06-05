İran, İsrail'den öldürülen komutanının intikamını alacağını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İsrail’in geçtiğimiz pazartesi günü Suriye’de düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlarından Said Abyar’ın intikamını alacaklarını ve İsrail’e misliyle karşılık vereceklerini duyurdu.

İran, İsrail’in geçtiğimiz pazartesi günü Suriye’nin Halep kentinde düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlarından Said Abyar’ın intikamını alacağını açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında öldürülen Abyar'ın intikamını alacaklarını belirterek, İsrail’e misliyle karşılık vereceklerini ifade etti.

Selami, “Çocuk katili Siyonist rejim, döktüğü kanların bedelini ödeyecek. Abyar, Suriye’de İsrail karşısında Filistin direnişini destek veren ve ülkesinin güvenliği için mücadele veren bir isimdi ve unutulmayacak” dedi.