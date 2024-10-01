İran, İsrail'e füze saldırıları başlattı: Ülke genelinde sirenler çaldı

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

İRAN DOĞRULADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan'ın intikamı için işgal altındaki toprakların kalbini hedef aldık. Siyonist rejim, İran’ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılarla karşı karşıya kalacak” ifadeleri kullanıldı.

İran Devlet Televizyonu, İran’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı füze saldırılarını başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yüzlerce balistik füze İsrail hedeflerine ateşlendi" dedi.

"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, sosyal medya hesabından İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İran yönetimini hedef alan Zohar, İsrail'e füze saldırısıyla İranlı liderlerin "yanlış bir karar aldığını ve bunun da bedelini ödeyeceklerini" ifade etti.

Zohar, bu saldırıların "İran rejimin sonu olacağını" ileri sürdü.