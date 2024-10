İran, İsrail'i füzelerle vurdu: Saldırı hakkında neler biliniyor?

İran, dün akşam saatlerinden itibaren İsrail'e 180 balistik füze fırlattı. İran "Gerçek Vaat 2" olarak isimlendirilen ve dün akşam TSİ 19.30'da başlayan saldırıda İsrail'in üç askeri üssünün hedef alındığını duyurdu.

İsrail'in meşhur 'demir kubbe' hava savunma sisteminin savuşturamadığı bazı füzeler İsrail topraklarına düştü. Bazı bölgelerde füzelerin tahribatıyla kraterler oluştu.

Atılan füzeler nedeniyle başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenler çaldı. İsrail basınıİran'ın 180 balistik füze fırlattığını yazdı.

İsrail, vatandaşlarına saldırı sırasında sığınaklara gitme çağrısı yaparken ordu tarafından yapılan açıklamada saldırılarda can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran ordusu, atılan füzelerin büyük kısmının engellendiğini, İran Devrim Muhafızları (IRGC) ise ilk kez sesten hızlı füzelerin fırlatıldığını ve yüzde 90 oranında isabet sağlandığını öne sürdü.

