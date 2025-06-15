İran İsrail'i, İsrail İran'ı vuruyor

İsrail ve İran arasındaki savaşta üçüncü gecede hareketli saatler yaşanıyor.

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara misilleme yapan İran, yüzlerce füze ile Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı. İran'ın bu saldırılarında Hayfa'da bulunan bir petrol rafinerisi hedef alındı. Hayfa'nın bir çok yerinde şiddetli patlamalar yaşanırken, yangınlar çıktı.

Hava savunma sistemleri ile füzeleri engellemeye çalışan İsrail'in birçok noktasına füzeler isabet etti. İsrail saldırılara cevap olarak İran'ın güneydeki Şehran petrol deposunu ve bir yakıt tankını hedef aldı. Füzelerin isabet ettiği noktada yangın çıktı.