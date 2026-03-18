İran, İsrail'in Ali Laricani'yi öldürdüğünü doğruladı

İsrail ile ABD, İran'daki saldırılarına devam ederken İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ardından üst düzey bir ismin daha öldürüldüğünü açıklandı.

İran, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü resmen doğruladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Laricani’nin gece saatlerinde düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

“GÖLGE REHBER” OLARAK ANILIYORDU

İran güvenlik bürokrasisinin en kritik isimlerinden biri olan Laricani, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görev yapıyordu. Siyasi etkisi nedeniyle “gölge rehber” olarak tanımlanan Laricani, aynı zamanda felsefeci kimliğiyle de biliniyordu.

İRAN'DAN İNTİKAM YEMİNİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 61’inci dalgasına ilişkin yayımladığı bildiride, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve beraberindekilerin saldırılarda hayatını kaybetmesine misilleme olarak, İsrail’in çok sayıda füze ile yoğun şekilde hedef alındığını duyurdu.