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İran, İsrail'in hastane saldırısının ardından çarşamba günü ulusal yas ilan etti

İran, İsrail'in Gazze’deki hastaneye yönelik yüzlerce kişinin öldüğü İsrail saldırısının ardından yarın bir günlük ulusal yas ilan etti.

Ajans Haberleri
  • 17.10.2023 23:52
  • Giriş: 17.10.2023 23:52
  • Güncelleme: 17.10.2023 23:52
Kaynak: AA
İran, İsrail'in hastane saldırısının ardından çarşamba günü ulusal yas ilan etti

İran hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı şiddetle kınandı ve yarın bir günlük ulusal yas ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası topluma İsrail ile bağlarını kesme ve büyükelçilerini sınır dışı etme çağrısında bulunuldu.

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