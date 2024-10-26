İran, İsrail saldırısının ardından tüm uçuşları iptal etti

İran, İsrail saldırısının ardından güvenlik önlemleri kapsamında tüm uçuşları durdurma kararı aldı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazarlu yaptığı açıklamada, “Ülke genelindeki tüm uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Yazarlu, “Uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili olarak bilet almış yolculara, hava yolu şirketleri tarafından bilgilendirme yapılacaktır” dedi.