İran-İsrail savaşı şiddetleniyor

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için İran'ın birçok kentinde farklı noktaları vurdu.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, bu sabah 04.00 sıralarında başlayan İsrail saldırılarında, Natanz nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, "tehlike ortadan kalkana kadar" İran'a saldırıların süreceğini söylerken İran'dan peş peşe "sert karşılık vereceğiz" mesajları geliyor.

İran lideri Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.

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23.10 | ABD merkezli CNN’in aktardığına göre, ABD ordusu İran tarafından fırlatılan füze ve İHA’lara müdahale ediyor. ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberde, ABD’nin deniz ve hava unsurlarını kullanarak saldırı anında havada engelleme faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi.

23.00 | İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısının ardından bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle sığınakta toplantı yaptığı bildirildi.

22.30 | Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İsrail'in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İsrail İran tarafından misilleme olarak saldırıya uğrarsa, Fransa sahip olduğu imkanlar dahilinde ve böyle bir duruma müsait olması durumunda İsrail'in korunmasına ve savunmasına yönelik operasyonlara katılabilir" dedi.

22.20 | İran ordusu, ülkeye hava saldırısında bulunan 2 İsrail uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

21.50 | İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik 'Gerçek Vaat 3' operasyonu başlatıldı" denildi.

21.40 | İsrail, İran'ın füze saldırısında 7 noktanın vurulduğunu duyurdu. İran basını, İsrail'in başkenti Tel Aviv’in Kiryat bölgesinde askeri üslerin ve Savunma Bakanlığı karargahının hedef alındığını aktardı.

21.11 | İran'dan atılan füzeler İsrail'e ulaşmaya başladı. İsrail Ordusu, gelişmeyi "Tüm İsrail ateş altında" sözleriyle duyurdu.

21.00 | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

20.15 | İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi perişan edecek. Siyonist rejim bu cinayetten sağ kurtulamayacak. İran milleti emin olsun, bu konuda asla taviz verilmeyecek" dedi.

20.15 | İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, "İsrail’in saldırılarının nihai hedefi, İran’ı askeri baskı yoluyla nükleer programını tamamen ortadan kaldırmaya razı hale getirmek. İsrail’in İran’ın siyasi liderini hedef alma gibi bir niyeti yok" dedi.

20.00 | ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Ortadoğu'da artan gerilime ilişkin son durumu değerlendirmek için Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

19.00 | İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da, Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi. Fars Haber Ajansına göre, kısa süre önce Fordo'daki nükleer saha alanından iki patlama sesi duyuldu ve tesisteki iki nokta hedef alındı.

18.45 | İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuluyor.

17.30 | İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alman Şansölyesi Friedrich Merz, Ortadoğu’daki gelişmeleri ele aldı.

17.05 | İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "Bu, Ortadoğu'nun ve dünyanın güvenliği için verilen bir mücadeledir. Bu, Ortadoğu'da daha barışçıl bir gelecek için verilen bir savaştır. Bu, özgür dünyanın değerleri için verilen bir savaştır. İran'ın nükleer kapasiteye sahip olmaması gerekir" dedi.

16.00 | İsrail'in İran'a yaptığı geniş kapsamlı saldırıya tepki gösteren Hizbullah, "Bu saldırı, İran’ı zayıflatmayacak aksine egemenliğini ve güvenliğini savunma konusundaki kararlılığını artıracaktır" açıklamasını yaptı.



15.30 | NATO'dan ilk açıklama: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsrail'in İran saldırısına tek başına karar verdiğini savundu, NATO ülkelerini tansiyonu düşürmeye çağırdı.

14.15 | Rusya, İsrail'in gece saatlerinde İran'a düzenlediği geniş çaplı saldırıyı kınadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " İsrail yönetimi, bu provokasyonun tüm sonuçlarından sorumlu olacak" dendi.

14.00 | ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı tehdit etti. İran'a pazar günü yapılacak nükleer görüşmeler için tehdit içerikli bir mesaj gönderen Trump, "Planlanan bir sonraki saldırılar çok daha acımasız olacak. İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı" dedi.

13.46 | İsrail, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından olağanüstü hal ilan etti.

13.40 | İsrail'in, İran'ın orta bölgesinde yer alan Şiraz kenti ve Irak sınırı ile Basra Körfezi'ne komşu Huzistan eyaletine saldırı düzenlediği bildirildi.

13.20 | İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in bu saldırılarından dolayı sorumlu tutulması için BMGK'ya acil toplantı çağrısı yaptı.

12.22 | İsrail ordusu, İran'ın en büyük şehirlerinden Tebriz'deki havaalanını vurdu.

11.02 | İsrail ordusu, İran'da onlarca radar ile karadan havaya füze rampalarını imha ettiğini ileri sürerek "İran'ın hava savunma sistemlerine kapsamlı bir saldırıyı tamamladığını" açıkladı.

İran'ın onlarca radar ve karadan havaya füze rampalarını imha ettiğini ileri süren İsrail ordusu, bu hamlenin "İsrail'in İran'ın hava sahasındaki eylem özgürlüğünü artıracağını" savundu.

10.06 | İran Genelkurmay Başkanlığı: Bu suça verilecek cevabın sınırı kalmamıştır

İran Genelkurmay Başkanlığı, "İsrail'in saldırılarıyla tüm kırmızı çizgileri aştığını ve saldırıya karşılık için hiçbir sınır tanımayacaklarını" duyurdu.

Saldırılarda, Bakıri ile birlikte Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Tümgeneral Gulam Ali Reşid, bilim insanları, aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu sivillerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kudüs'ü işgal eden terör rejimi artık tüm kırmızı çizgileri aşmışken, bu suça verilecek cevabın sınırı kalmamıştır" ifadelerine yer verildi.

08.42 | İran: Saldırıdan ABD sorumlu

İran, İsrail saldırılarının ABD’nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemeyeceğini dolayısıyla saldırının tehlikeli etkileri ve sonuçlarından ABD'nin sorumlu olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili maddeleri gereği İran’ın bu saldırıya karşılık verme hakkının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, İran halkını tüm gücüyle ve kendi belirlediği şekilde savunmaktan çekinmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırgan eylemleri ABD'nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemez. Buna göre, bu rejimin başlıca destekçisi olan ABD hükümeti de Siyonist rejimin macerasının tehlikeli etkilerinden ve sonuçlarından sorumlu olacaktır."

08.10 | İsrail ordusu, İran'ın (misillemede) son birkaç saat içerisinde İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdiğini açıkladı.

07.28 | İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin hayatını kaybettiği İran devlet televizyonunca da açıklandı.

07.25 | Netanyahu: İsrailliler sığınaklarda uzun süre kalabilir

İran'a yönelik saldırıların ardından halka seslenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda alıştıklarından daha uzun süre kalmaları gerekebileceğini bildirdi.

İran'ın üst düzey komutanlarını, nükleer tesislerini ve bilim insanlarını vurduklarını kaydeden Netanyahu, "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, bedava savaş yoktur" ifadesini kullandı.

07.20 | Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var" dedi.

İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız" ifadelerini kullandı.

06.40 | İran devlet televizyonu: İsrail saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Tahran'da sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

06.36 | Hamaney: Siyonist rejim, kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı

İran Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.

Hamaney, mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır" ifadesine yer verdi.

06.27 | İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik başlattıkları saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz" dedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a saldırı için uzun süredir hazırlık yapıldığını belirtti.

05.32 | Tebriz de vuruldu

İran'ın çeşitli kentlerine saldırı düzenleyen İsrail'in, Tebriz kentini de hedef aldığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İsrail'in Tebriz kentinde 5 noktayı hedef aldığını duyurdu.

Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

4.58 | ABD: İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu gece İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır" ifadesini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı hedef alındı İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve üst düzey nükleer bilimcilerin hedef aldığı öne sürüldü. İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan savunma kaynakları, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda söz konusu isimlerin hedef alındığını aktardı. İsrailli kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Selami ve bazı nükleer bilimcilerin saldırılarda ölmüş olma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü.



İran Genelkurmay Başkanı ve İran Devrim Muhafızları Komutanı İsrail saldırılarında öldürüldü

NETANYAHU:SALDIRILAR SÜRECEK

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı soykırımcı söylemler geliştirdiğini ve bunu nükleer programıyla desteklediğini iddia etti.

Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü.

İran'ın bu hızla çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini söyleyen Netanyahu, bunun İsrail için tehlike olduğunu savundu.

Netanyahu, başlattıkları saldırının adının "Yükselen Aslan" olduğunu duyurarak "İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz'daki İran'ın ana zenginleştirme tesisini hedef aldık." dedi.

İran'ın balistik füze programına saldırdıklarını belirten İsrail Başbakanı, geçen yıl İran'ın kendilerine 300 füze ateşlediğini, kendilerinin ise bir ton patlayıcı taşıyan 25 füze ateşlediklerini belirtti.

Netanyahu, İran'ın 3 yıl içinde 10 bin balistik füze üretmeyi hedeflediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savunarak İran'a çok büyük darbe vurduklarını, sorunlarının İran halkıyla değil rejimiyle olduğunu ileri sürdü.