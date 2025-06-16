İran, İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattı: İHA'lar da kullanılıyor
İran, İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Hayfa kentine yönelik İHA ve füze saldırısı başlattığını duyurdu.
Kaynak: İHA-AA
İran, İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Hayfa kentine yönelik İHA ve füze saldırısı başlattığını duyurdu.
İsrail, İran'dan gelecek saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi.
İsrail Ordu Sözcülüğü, uyarı geldiğinde yakındaki sığınaklara girilmesi ve aksi söylenene kadar çıkılmaması yönünde talimat yayımladı.