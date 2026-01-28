İran istihbaratına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, İran istihbarat servisi adına Türkiye'de bilgi toplayarak "siyasal ve askeri" casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i İranlı 6 zanlı tutuklandı.

6 şüphelinin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) istihbarat mensupları ile Türkiye'de irtibatı bulunan ve Türkiye'de konuşlu askeri üsler hakkında bilgi topladıkları ve lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, Adana'daki İncirlik Hava Üssüne yönelik keşif/gözetleme ile Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere operasyonel amaçlarda kullanılmak üzere SİHA sevkiyatı faaliyetlerinde yer aldıkları ve topladığı istihbari bilgileri İran istihbarat servisine aktardıkları da belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul, Van, Samsun, Yalova ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler Ashkan Jalali, Remzi Beyaz, Alican Koç, Erhan Ergelen, Taner Özcan ve Cemal Beyaz gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.