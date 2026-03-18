İran Kadın Milli Takımı yurda dönüyor

2026 Asya Kupası için Avustralya’da bulunan İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, yaşanan ulaşım sorunlarının ardından Türkiye üzerinden yurda dönüyor.

İran hava sahasının kapanması nedeniyle doğrudan dönüş yapamayan kafile, uzun bir güzergâh izlemek zorunda kaldı.

Avustralya’dan önce Malezya’ya, ardından Umman’a geçen milli takım kafilesi, buradan Türkiye’ye ulaştı. Iğdır Havalimanı’na gelen ekip, kara yoluyla Gürbulak Gümrük Kapısı’na hareket ederek İran’a geçiş hazırlıklarına başladı.

Kafilede yer alan bazı kadın futbolcuların, Avustralya’da iltica başvurusu yapmayı düşündüğü ancak daha sonra bu kararlarından vazgeçtiği de öğrenildi.

Yaşanan süreç, bölgedeki siyasi ve hava sahası krizlerinin spor organizasyonlarına etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.