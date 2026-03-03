Giriş / Abone Ol
İran devletine ait ulusal ve uluslararası televizyon kanalları, bugün itibarıyla Avrupa merkezli Hotbird ve Arabsat uydularından çıkarıldı.

Dünya
  • 03.03.2026 17:28
  • Giriş: 03.03.2026 17:28
  • Güncelleme: 03.03.2026 17:36
Kaynak: Haber Merkezi
İran kanalları, Avrupa merkezli iki uydudan silindi
İran devletine ve kurumlarına ait televizyon kanalları, Avrupa merkezli Hotbird ve bölgesel Arabsat uyduları üzerinden yayın yapamaz hale geldi.

Bugün (3 Mart) öğle saatlerinden itibaren, İran'a ait ulusal ve uluslararası kanalların Hotbird ve Arabsat uydularından çıkarıldığı tespit edildi.

YAYINLAR TAMAMEN KESİLDİ

Rûdaw'ın edindiği bilgilere göre, daha önce onlarca İran kanalının bulunduğu frekanslarda şu anda hiçbir sinyal alınamıyor.

Söz konusu uydulardan silinen kanallar arasında; dış dünyaya hitap eden İngilizce Press TV, Arapça Al-Alam ve devletin resmi haber kanallarının tamamı yer alıyor.

