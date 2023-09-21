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İran: Karabağ'da varılan anlaşma memnuniyet verici

Ajans Haberleri
  • 21.09.2023 14:19
  • Giriş: 21.09.2023 14:19
  • Güncelleme: 21.09.2023 14:20
Kaynak: AA
İran: Karabağ'da varılan anlaşma memnuniyet verici

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan hükümeti ile Karabağ'da yaşayan Ermeni temsilciler arasında varılan anlaşmadan, ülkesinin memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kenani, Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Kenani, "İran, Azerbaycan hükümeti ile Karabağ'da yaşayan Ermeni temsilciler arasında bu bölgedeki çatışmaların durdurulması yönünde varılan anlaşmadan memnuniyet duymuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde, sorunların çözümü için diyalog ve barışçıl mekanizmalara odaklanılması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

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