İran karşı saldırıya geçtiğini duyurdu: ABD’nin Ortadoğu ve Körfez'deki askeri varlığı ne, kaç üssü var?

ABD’nin uzun süredir İran’a yönelik saldırı tehdidi, bugün itibarıyla sıcak çatışmaya dönüştü. Sabah saatlerinde İsrail ve ABD tarafından gerçekleştirilen saldırılarda İran’daki birçok nokta hedef alındı.

Tahran yönetimi, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı misilleme yapacağını açıklamasının hemen ardından harekete geçti. Başta İsrail olmak üzere Körfez bölgesindeki ABD üslerinin hedef alındığı bildirildi. İran, misilleme saldırıları kapsamında Körfez ülkelerindeki ABD askeri varlığını doğrudan hedef aldığını duyurdu.

ABD’nin İran’a yönelik olası bir operasyonu uzun süredir gündemdeydi. Bu süreçte Washington’un bölgedeki askeri varlığı da tartışma konusu oldu. ABD bir yandan mevcut üslerini tahkim ederken, diğer yandan bölgeye yeni savaş gemileri ve savaş uçakları sevk etti. Bu sevkiyatlara ilişkin bilgiler hem açık kaynaklara yansıdı hem de Donald Trump tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İran’ın “Bölgedeki tüm askeri üsler meşru hedeftir” açıklamasının ardından, ABD’nin Ortadoğu ve Körfez’deki askeri varlığı yeniden gündemin merkezine yerleşti.

8’İ KALICI 19 ASKERİ TESİS, 40 BİN ASKER

ABD Dış İlişkiler Konseyi ve açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD’nin bölgede en az 19 askeri tesisi bulunuyor; bunların 8’i kalıcı nitelikte. Toplam Amerikan askeri sayısı ise son takviyelerle birlikte yaklaşık 40 bin civarında.

KÖRFEZ HATTI MERKEZ ÜSSÜ

Fotoğraf: Bahreyn’deki Naval Support Activity Amerikan Üssü - Wikipedia

ABD’nin bölgedeki en kritik deniz konuşlanması Bahreyn’de. Başkent Manama’daki Naval Support Activity üssü, ABD Donanması 5. Filo karargâhına ev sahipliği yapıyor.

Basra Körfezi, Kızıldeniz, Arap Denizi ve Hint Okyanusu’nun bir kısmından sorumlu bu filo, İran’a karşı caydırıcılığın ana unsurlarından biri. Bahreyn’de yaklaşık 9 bin Amerikan askeri bulunuyor.

CENTCOM’UN KALBİ: KATAR VE KUVEYT

Fotoğraf: Katar'da bulunan Al Udeid Hava Üssü / Wikipedia

Katar’daki El-Udeid Hava Üssü, ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) ileri karargâhı. ABD Dış İlişkiler Konseyi'ne göre yaklaşık 10 bin askerin bulunduğu üs, savaş uçakları, tankerler ve istihbarat unsurlarıyla bölgedeki en büyük Amerikan tesisi konumunda.

Kuveyt ise adeta bir lojistik köprü. Camp Arifjan (CENTCOM kara kuvvetleri karargâhı), Ali Al-Salem Hava Üssü ve Camp Buehring başlıca tesisler arasında.

Irak ve Suriye’ye geçişlerde kritik rol oynayan Kuveyt’te yaklaşık 13 bin 500 asker konuşlu.

HAVA SAVUNMA HATTI: SUUDİ ARABİSTAN VE BAE

Riyad yakınlarındaki Prens Sultan Hava Üssü, Patriot bataryaları ve hava savunma sistemleriyle öne çıkıyor. Suudi Arabistan’da yaklaşık 2 bin 700 ABD askeri bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El-Dhafra Hava Üssü ise keşif, gözetleme ve IŞİD’e karşı operasyonlarda aktif rol oynadı. Ülkede yaklaşık 3 bin 500 asker konuşlu.

LEVANT CEPHESİ: ÜRDÜN, IRAK VE SURİYE

Ürdün’ün Azrak kentindeki Muwaffaq Salti Hava Üssü, ABD’nin 332. Hava Seferi Kanadı’na ev sahipliği yapıyor. Ürdün’de yaklaşık 3 bin 800 asker bulunuyor.

Irak’ta Ayn el-Esed ve Erbil hava üsleri başlıca merkezler. Ülkedeki asker sayısı yaklaşık 2 bin 500. Kuzeydoğu Suriye’de ise daha dağınık ileri operasyon noktalarında yaklaşık 2 bin asker bulunuyor.

TÜRKİYE VE BÖLGESEL DESTEK ÜSLERİ

Adana’daki İncirlik Hava Üssü, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak kullanımda. ABD’nin burada nükleer silah bulundurduğu iddiaları uzun süredir gündemde.

Ayrıca Yunanistan’daki Souda Körfezi ve Cibuti’deki Camp Lemonnier gibi üsler, doğrudan Orta Doğu’da olmasa da CENTCOM operasyonlarına destek sağlıyor.

Diğer kritik tesisler arasında Fujairah Deniz Üssü ve ABD Donanması'nın Ortadoğu'daki en büyük limanı olan ve resmi bir askeri üs olmamasına rağmen düzenli olarak ABD uçak gemilerine ve diğer gemilere ev sahipliği yapan Dubai'nin Cebel Ali Limanı bulunuyor.

Umman'da ise üç ABD askeri üssü bulunuyor: Masirah Adası Hava Üssü, RAFO Thumrait Hava Üssü ve Duqm Limanı.

DENİZ VE HAVA TAKVİYESİ

Son haftalarda bölgeye nükleer enerjili uçak gemisi USS Abraham Lincoln ile birlikte çok sayıda destroyer sevk edildi.

BBC Verify ve açık kaynak analizlerine göre Orta Doğu çevresinde en az 12 savaş gemisi bulunuyor. Buna ek olarak F-35, F-22, KC-135 tanker uçakları ve erken uyarı sistemleri de konuşlandırıldı.

ABD’NİN ORTADOĞU'DAKİ ASKERİ VARLIĞI En az 19 askeri tesis (8’i kalıcı) Toplam asker: ~40.000 Kuveyt: ~13.500 Katar: ~10.000 Bahreyn: ~9.000 Ürdün: ~3.800 BAE: ~3.500 Suudi Arabistan: ~2.700 Irak: ~2.500 Suriye: ~2.000 Bölgedeki savaş gemisi sayısı: En az 12 ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığı, son takviyelerle birlikte Soğuk Savaş sonrası dönemin en yoğun konuşlanmalarından birine işaret ediyor.

DİĞER ÜLKELER VE TARİHSEL ARKA PLAN

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığı yeni değil. Washington, bölgeye ilk büyük çaplı asker konuşlandırmasını 1958’deki Lübnan Krizi sırasında yaptı; o dönem yaklaşık 15 bin ABD askeri Lübnan’a sevk edildi. Bugün Lübnan’da resmi olarak tanımlanmış bir ABD üssü bulunmuyor. Ancak bazı güvenlik analizleri, olası bir bölgesel çatışma durumunda ülkedeki kimi tesislerin lojistik amaçlı kullanılabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan ABD’nin bölgesel askeri mimarisi yalnızca Orta Doğu ile sınırlı değil. Afrika Boynuzu’ndaki Cibuti, Washington açısından stratejik bir merkez niteliğinde. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’na erişim sağlayan bu ülke, ABD’nin Afrika’daki en önemli askeri konuşlanmalarından birine ev sahipliği yapıyor.

Mısır gibi bazı ülkelerde ise daha sınırlı ve dönemsel askeri iş birlikleri söz konusu. İsrail’de ABD’ye ait resmi bir üs bulunduğu açıkça ilan edilmese de, Washington yönetimi ülkede Amerikan silah ve askeri teçhizatının depolandığı bir “acil durum stoku”nun varlığını doğruluyor. Bu yapı, olası kriz senaryolarında hızlı sevkiyat ve destek amacı taşıyor.