İran Katar’da enerji tesislerini vurdu: Katar LNG üretimini durdurdu

Orta Doğu’da tırmanan savaş, enerji arzını da doğrudan etkilemeye başladı. Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan fırlatılan iki insansız hava aracının (İHA) ülkedeki enerji tesislerini hedef aldığını açıkladı. Açıklamaya göre İHA’lardan biri Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğeri ise Ras Laffan Sanayi Şehri’nde QatarEnergy’ye ait bir enerji tesisini hedef aldı.

Bakanlık, saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Oluşan hasarın ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceği, ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağı belirtildi. Ayrıca vatandaşlara ve ülkede bulunanlara yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri ve güvenlik talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

LNG ÜRETİMİ DURDURULDU

Saldırıların ardından Associated Press’in aktardığına göre, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üreticilerinden biri olan QatarEnergy, bölgedeki savaşın şiddetlenmesi nedeniyle LNG üretimini durdurma kararı aldı.

Devlete ait şirket, üretimin askıya alınma gerekçesini güvenlik risklerine bağladı. LNG üretiminin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin ise herhangi bir takvim paylaşılmadı.

QatarEnergy’nin piyasadan geçici olarak çekilmesi, küresel enerji arzı açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Katar, dünya LNG ticaretinde en büyük tedarikçiler arasında yer alıyor ve özellikle Avrupa ile Asya pazarları için kritik önemde bulunuyor.

Bölgedeki gerilimin sürmesi halinde enerji piyasalarında dalgalanmanın artabileceği belirtiliyor.