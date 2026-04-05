İran: Kayıp pilotu arayan ABD uçaklarını düşürdük

İran ile ABD arasındaki gerilim, düşürülen bir savaş uçağı ve ardından gelen kurtarma operasyonuyla yeni bir aşamaya taşındı. Reuters’ın aktardığına göre, İran’da düşürülen ABD’ye ait F-15 savaş uçağının mürettebatını kurtarmak için geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlendi.

ABD: “EN RİSKLİ OPERASYONLARDAN BİRİ”

ABD özel kuvvetleri, İran topraklarında yürütülen operasyonla F-15’te bulunan iki mürettebatı da kurtardı. Operasyonun, yüzlerce özel kuvvet askeri ile çok sayıda savaş uçağı, helikopter ve nakliye uçağının katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD Başkanı tarafından “en cesur arama-kurtarma operasyonlarından biri” olarak tanımlanan görev sırasında, hava araçlarının İran güçlerinin ateşine maruz kaldığı da bildirildi.

Operasyon sırasında en az bir ABD hava aracının teknik arıza nedeniyle imha edildiği, bazı helikopterlerin ise hasar aldığı ifade edildi.

İRAN: “C-130 VE HELİKOPTERLERİ VURDUK”

İran Devrim Muhafızları ise operasyona ilişkin farklı bir tablo çizdi. İran basınına göre, kurtarma girişimi sırasında ABD’ye ait bir C-130 nakliye uçağı ve iki Black Hawk helikopteri düşürüldü.

Açıklamada, operasyonun İran ordusu, Devrim Muhafızları ve diğer güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla engellendiği öne sürüldü.