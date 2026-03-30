İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil birim sayısı 105 bini geçti

İran Kızılayı, ABD ve İsrail’in ülkeye yönelik saldırılarının bilançosunu açıkladı.

Buna göre, 83 bin 351 konut, 21 bin 59 ticari birim, 600 eğitim merkezi ve Kızılay'a bağlı 18 merkez olmak üzere toplamda 105 bin 325 sivil birim zarar gördü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.