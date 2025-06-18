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İran lideri Hamaney: "Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve merhamet etmeyeceklerini söyledi.

Dünya
  • 18.06.2025 02:59
  • Giriş: 18.06.2025 02:59
  • Güncelleme: 18.06.2025 03:02
Kaynak: Haber Merkezi
İran lideri Hamaney: "Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz"
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve merhamet etmeyeceklerini söyledi.

Hamaney’in sosyal paylaşım platformu X hesabından paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Terörist Siyonist rejime karşı güçlü bir cevap vermeliyiz. Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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