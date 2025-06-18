İran lideri Hamaney: "Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz"
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve merhamet etmeyeceklerini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve merhamet etmeyeceklerini söyledi.
Hamaney’in sosyal paylaşım platformu X hesabından paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, "Terörist Siyonist rejime karşı güçlü bir cevap vermeliyiz. Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.