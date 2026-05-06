İran Meclis Başkanı Kalibaf: "Askeri ve terörist saldırı ihtimalini düşük görmüyoruz"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail’in ekonomik baskı ile "İran’ı teslim almaya" çalıştığını belirterek, "Askeri saldırıları, özellikle de terörist saldırı ihtimalini düşük görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hem İran içinde hem de İran dışında bulunanlar birlik ruhu içerisinde hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Kalibaf, savaşın ortaya çıkardığı sorunların çözümü için fikir sahiplerinin önerilerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.