İran Meclis Başkanı Kalibaf: "İran'ın kaderini Epstein çetesi değil, İran halkı belirler"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD'nin, İran'ın kaderinin Epstein çetesi tarafından değil, İran halkı tarafından belirleneceğini acı bir şekilde öğreneceğini" söyledi.

Kalibaf, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikastla "kendisinin ve askerlerinin başına nasıl bir felaket getirdiğinin hâlâ farkında olmadığını" ifade etti.

İran Meclis Başkanı, "Amerikalılar şimdi İran'ın kaderinin Epstein çetesi tarafından değil, yalnızca gururlu halkı tarafından belirleneceğini acı bir şekilde öğrenecekler" ifadelerini kullandı.

Kalibaf'ın paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Trump, imamımızı şehit ederek hem kendisine hem de Amerikan askerlerine ne gibi zararlar verdiğinin hâlâ farkında değil ve bir millete kendi iradesini dayatmak istiyor.

Amerikalılar asıl hassas noktayı vuramamışlardı ve şimdi anlayacaklar ki, canından daha değerli olan İran'ın kaderi, Epstein'in çetesi tarafından değil, yalnızca gururlu İran halkı tarafından belirlenecektir."