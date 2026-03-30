İran Meclis Başkanı Kalibaf: "İran’ın düşmanları arzularını haber olarak ortaya koyuyor"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, uluslararası basında yer alan haberlere ilişkin, "İran’ın düşmanları arzularını haber olarak ortaya koyuyor" dedi.

Kalibaf, X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

"İran’ın düşmanları arzularını haber olarak ortaya koyuyor ve aynı zamanda İran halkını tehdit ederken yanlış yapıyorlar" diyen Kalibaf, "Birini vurursan birkaç kez vurulursun" ifadesini kullandı.

Kalibaf ayrıca, "İran halkı düşmanı pişman edecek ve haklarını elde edecektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın son haftalarda temas kurduğu kişinin İran parlamentosu başkanı Kalibaf olduğunu ifade etmişti. Trump, New York Post'a verdiği demeçte, Kalibaf'ın ABD'nin gerçekten birlikte çalışabileceği biri olup olmadığını "yaklaşık bir hafta içinde" anlayacağını söylemişti.