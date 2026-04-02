İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Trump'ın saldırı tehditlerine yanıt: "Gelin, bekliyoruz"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri tehditlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Olası bir saldırı karşısında halkın topyekûn savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Kalibaf, "Silahlı, hazırlıklı ve dimdik ayaktayız. Gelin, bekliyoruz" dedi.

"CANFEDA" KAMPANYASI

Kalibaf, İran’da yeni başlatılan ve gönüllülerin askeri savunmaya katılımını amaçlayan "Canfeda" kampanyasına dair güncel verileri paylaştı. Bir haftadan kısa bir süre içinde yaklaşık 7 milyon İranlının bu kampanyaya kaydolduğunu belirten Kalibaf, bu durumun halkın savunma iradesini gösterdiğini ifade etti.

"SAVAŞ YANLISI DEĞİLİZ AMA SAVUNMAYA HAZIRIZ"

Kendi savaş tecrübelerini ve ailesindeki kayıpları hatırlatan Meclis Başkanı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Henüz 18 yaşımdayken, tüfeğimi kaptığım gibi bildiğim tek yuva olan aziz ve sarsılmaz İran topraklarını savunmak için cepheye koştum. Öz kardeşim Hasan, vatan uğruna verilen o aynı kavgada canını ortaya koydu. Bir daha asla eve dönmedi. Bugün bile ona son bir kez sarılmanın hasretini çekiyorum. Böyle bir acı insanın içinden asla sökülüp atılmaz.

Sadece o da değildi; kan bağım olmasa da ailem saydığım nice kardeşimi yitirdim. Her biri aslanlar gibi çarpıştı ve sonsuza dek ruhumun bir parçası oldular.

Bizim fıtratımız budur: Sevdiğimiz toprak uğruna elimizde ne varsa feda ederiz. Gençliğimizi, kanımızı ve tüm gelecek hayallerimizi İran için feda ettik. Biz savaş çığırtkanı değiliz; ancak mevzu vatan savunması olduğunda, her birimiz tereddütsüz birer askere dönüşürüz."

"GELİN, BEKLİYORUZ"

Kalibaf, ABD’nin kara operasyonu tehditlerine karşı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Şu an, bir haftadan kısa bir süre içinde tüm ülkeyi saran güçlü bir ulusal kampanya neticesinde, yaklaşık 7 milyon İranlı öne çıkarak vatan savunması için silah kuşanmaya hazır olduklarını ilan etti. Eğer evimize kastetmeye kalkarsanız, karşınızda tüm aileyi bulursunuz. Eli tetikte, başı dik ve sarsılmaz bir inançla... Gelin, bekliyoruz."

Kalibaf'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"İyi dinleyin. Henüz 18 yaşımdayken, tüfeğimi kaptığım gibi bildiğim tek yuva olan aziz ve sarsılmaz İran topraklarını savunmak için cepheye koştum. Öz kardeşim Hasan, vatan uğruna verilen o aynı kavgada canını ortaya koydu. Bir daha asla eve dönmedi. Bugün bile ona son bir kez sarılmanın hasretini çekiyorum. Böyle bir acı insanın içinden asla sökülüp atılmaz.

Sadece o da değildi; kan bağım olmasa da ailem saydığım nice kardeşimi yitirdim. Her biri aslanlar gibi çarpıştı ve sonsuza dek ruhumun bir parçası oldular.

Bizim fıtratımız budur: Sevdiğimiz toprak uğruna elimizde ne varsa feda ederiz. Gençliğimizi, kanımızı ve tüm gelecek hayallerimizi İran için feda ettik. Biz savaş çığırtkanı değiliz; ancak mevzu vatan savunması olduğunda, her birimiz tereddütsüz birer askere dönüşürüz.

Şu an, bir haftadan kısa bir süre içinde tüm ülkeyi saran güçlü bir ulusal kampanya neticesinde, yaklaşık 7 milyon İranlı öne çıkarak vatan savunması için silah kuşanmaya hazır olduklarını ilan etti.

Size en samimi duygularımla şunu söyleyeyim: İranlılar vatanı savunmaktan sadece söz etmezler, o uğurda kan dökerler. Bunu daha önce yaptık, yine yapmaya hazırız. Eğer evimize kastetmeye kalkarsanız, karşınızda tüm aileyi bulursunuz. Eli tetikte, başı dik ve sarsılmaz bir inançla... Gelin, bekliyoruz."