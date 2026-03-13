İran Meclis Başkanı, "Trump'ın Netanyahu'nun hayallerini ilerletmek için ABD askerlerini feda ettiğini" söyledi

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu’yu işaret ederek, "Yayılmacı hayallerini ilerletmek için neden çocuklarını feda ettiğini bilmek istiyor" dedi.

Dünya
  • 13.03.2026 17:43
  • Giriş: 13.03.2026 17:43
  • Güncelleme: 13.03.2026 17:47
Kaynak: AA
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'lilerin "gereksiz yere savaş kurbanı" olduğuna işaret ederek, "ABD'li aileler Trump'ın, Netanyahu'un yayılmacı hayallerini ilerletmek için neden çocuklarını feda ettiğini bilmek istiyor" dedi.

Kalibaf, sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "ABD'li ailelerin talebine" işaret etti.

Kalibaf ayrıca paylaşımının altına, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ortaklığına atıf yaparak "Epstein ekseni" notunu düştü.

