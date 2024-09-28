İran Meclisi, "Lübnan" gündemiyle acil toplandı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Lübnan başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele almak üzere toplandı.

Basına açıklama yapan Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, "Bugün bir grup komisyon üyesinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Siyonist rejimin Beyrut banliyölerinde işlediği suçlar dahil olmak üzere bölgedeki son olayların araştırılmasına odaklanıldı" ifadelerini kullandı.

Rızai, "Bugün Siyonistler işgal altındaki topraklarda son günlerini geçiriyorlar ve bölgedeki tüm bu olaylar, lanetli ve suçlu Siyonist rejimin sonunun başlangıcı olacaktır" dedi.

İSRAİL ORDUSU NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini açıklamıştı.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük" ifadelerine yer verilmişti.

Hizbullah, Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Nasrallah'ın öldürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin sessizliğini koruyor.