İran medyası duyurdu: Fatehin Birliği Komutanı öldürüldü

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Fatehin Birliği Komutanı Mu hammed Ali Fethali Zade öldü.

İran devlet televizyonu, Fethali Zade'nin dün hayatını kaybettiğini duyurdu.

İranlı komutanın nerede öldürüldüğüne ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

KUM-TAHRAN OTOBANINDA BİR NOKTA HEDEF ALINDI

Öte yandan sabah saatlerinde İran'da, Kum-Tahran otobanında bir noktanın vurulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi konuya ilişkin bilgi verdi.

Hayderi, "Kum-Tahran otobanında bir nokta ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu." dedi.

İranlı yetkili, olayla ilgili can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.

ABD ve İsrail, dün, İran'ın Elburz Eyaleti'nin Kerec kentinde bulunan ve Tahran ile Kerec'i birbirine bağlayan B1 Köprüsü'nü iki kez vurmuştu

Saldırıda 8 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.