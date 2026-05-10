İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
İran medyası, İran'ın ABD'nin savaşı sonlandırma önerisine Pakistan üzerinden yanıt verdiğini yazdı. Buna göre son aşamada müzakerelerin savaşı sona erdirmeye odaklanacağı belirtildi.
RUBİO, "YANIT BEKLİYORUZ" DEMİŞTİ
ABD-İran hattında Pakistan üzerinden görüşmeler gerçekleşirken, İran'ın ABD'ye sunulmak üzere son teklifini 1 Mayıs günü Pakistan'a ilettiği açıklanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cuma günü yaptığı açıklamada İran'dan yanıt beklediklerini ifade etmişti.
Tahran, Washington'un taleplerine karşılık olarak "14 maddelik revize edilmiş kapsamlı bir plan" sunduğu belirtilmişti.